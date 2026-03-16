Крис Кертис считает, что Мактыбек Оролбай испугался драться с ним в стойке на UFC Vegas 114 и раскритиковал представителя Кыргызстана за скучный бой.

«У этого парня очень сильная хватка, и невероятно сложно драться с человеком, который не настроен на драку. Мне нужно кое-что обдумать и кое-что понять.

Но я ушел без физических повреждений, только моя гордость сильно пострадала. Спасибо за любовь и поддержку. Посмотрим, что будет дальше»

Бой Оролбая и Кертиса проходил в полусреднем весе в рамках предварительного карда и продлился все 3 раунда.

Представитель Кыргызстана большую часть встречи удерживал оппонента в партере, провел 19 тейкдаунов и в итоге выиграл поединок единогласным решением судей.