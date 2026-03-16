Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян назвал себя лучшим борцом легкого веса UFC прямо сейчас.

«Сейчас я не вижу никого в легком весе UFC, кто мог бы составить мне серьезную конкуренцию в партере. Мои навыки борьбы на другом уровне. Я легко могу задушить человека, что и показал в последнем бою с Хукером. Два года назад я дрался с Чарльзом Оливейрой. Мне было 27 лет, сейчас 29. За два года я стал лучше. Тот же Топурия опасен только на боксерской дистанции, вот и все»

Царукян сейчас занимает вторую строчку в рейтинге легкого веса UFC. В предыдущем поединке Арман одержал победу удушающим приемом во втором раунде над Дэном Хукером.