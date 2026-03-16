Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян назвал себя лучшим борцом легкого веса UFC прямо сейчас.

«Сейчас я не вижу никого в легком весе UFC, кто мог бы составить мне серьезную конкуренцию в партере.  Мои навыки борьбы на другом уровне.  Я легко могу задушить человека, что и показал в последнем бою с Хукером.  Два года назад я дрался с Чарльзом Оливейрой.  Мне было 27 лет, сейчас 29.  За два года я стал лучше.  Тот же Топурия опасен только на боксерской дистанции, вот и все»

Царукян сейчас занимает вторую строчку в рейтинге легкого веса UFC.  В предыдущем поединке Арман одержал победу удушающим приемом во втором раунде над Дэном Хукером.