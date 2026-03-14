Восходящая звезда среднего веса UFC Бо Никал надеется, что промоушен поставит Колби Ковингтона вместо Кайла Дакаса в бою с ним на турнире в Белом доме.

Колби Ковингтон globallookpress.com

«Колби, я еще не подписал контракт, так что мы еще можем это сделать. Честно говоря, я считаю, что ты заслуживаешь того, чтобы попасть в кард Белого дома. Если хочешь, мы можем вместе позвонить Хантеру и все устроить»

На днях Дана Уайт анонсировал кард турнира в Белом доме. Никал должен встретиться с соотечественником из США Кайлом Дакасом. При этом Колби Ковингтона вообще нет в списке участников.

Напомним, Никал в своем предыдущем поединке одолел нокаутом в третьем раунде Родолфо Виейру. До этого потерпел первое поражение в карьере, уступив досрочно Рейнье Де Риддеру.