Пятый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Сонг Ядонг встретится в следующем поединке с Дейвисоном Фигередо. Бой пройдет на турнире в Китае, в Макао и станет главным событием вечера.

Дейвисон Фигередо (слева) globallookpress.com

Оба подходят к противостоянию после поражений в предыдущих встречах. На UFC 324 в январе Сонг проиграл единогласным решением судей Шону О’Мэлли.

Фигередо аналогичным образом уступил на том же турнире россиянину Умару Нурмагомедову. До этого представитель Бразилии одержал победу раздельным решением судей над Монтелом Джексоном.

Дейвисон сейчас располагается на седьмой строчке в рейтинге легчайшего дивизиона. В прошлом Фигередо был чемпионом UFC в весовой категории до 57 кг.