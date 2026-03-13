Ветеран легкого веса UFC Бенеил Дариуш получил нового соперника после отмены поединка против Мануэля Торреса на UFC 327.

Бенеил Дариуш (слева) globallookpress.com

Американец встретится с Куинлланом Салкиллдом на турнире в Перте, в Австралии в рамках со-главного события вечера 2 мая. Возглавит данный ивент битва полусредневесов Пратеса и Маддалены.

Дариуш сейчас располагается на 11-й позиции в рейтинге легкого дивизиона. В предыдущем поединке он потерпел поражение за 16 секунд нокаутом от Бенуа Сен-Дени. До этого выиграл по очкам у Ренато Мойкано.

Салкиллд пока что не входит в топ-15. Австралиец сейчас идет на серии из четырех выигранных поединков кряду в UFC. В последнем из них он задушил Джейми Малларки в первом раунде.