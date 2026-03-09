Первый в истории UFC двойной чемпион Конор Макгрегор поделился планами до конца своей карьеры.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Титул BMF был учрежден Нейтом Диасом в полусреднем весе. Так что пояс должен разыгрываться именно в категории до 77 кг, и я готов к этому.

Я заберу его у Оливейры, верну себе, и мы с Нейтом Диасом завершим трилогию в битве за титул BMF. Есть много вариантов, и я готов рассмотреть любой из них»

В минувшие выходные Оливейра одолел единогласным решением судей Холлоуэя в реванше, забрав у него пояс BMF.

Позднее Конор раскритиковал бразильца за скучное выступление. Чарльз ответил тем, что вызвал ирландца на поединок в Белом доме.