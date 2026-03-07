Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье предложил организовать поединок Джона Джонса против Фрэнсиса Нганну.

Даниэль Кормье globallookpress.com

«Джон Джонс создает слишком много проблем, чтобы попасть в Белый дом, и это не работает. К слову, тут еще Фрэнсис Нганну на подходе.

Самое время повернуться на 180 градусов и сказать: ну что, Фрэнсис, может, встретимся и поговорим о том, чтобы ты попал в кард Белого дома? А все, что происходит сейчас, это немного ослабляет позиции Джонса»

Напомним, что на днях Фрэнсис Нганну был освобожден от контракта с PFL и стал свободным агентом. В последний раз камерунец выступал в октябре 2024 года.

Тогда он одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Ренаном Феррейрой и стал чемпионом PFL в тяжелом весе.