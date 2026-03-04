Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски уверен в досрочной победе Макса Холлоуэя над Чарльзом Оливейрой в реванше.

Александр Волкановски globallookpress.com

«Макс Холлоуэй всегда выкладывается на 100 процентов. Он заставит тебя устать, а Макс из тех, кто знает, как извлечь выгоду из чужой усталости.

Если он увидит, что ты устал, то точно сможет сломить тебя морально и физически. Дает ли это ему возможность победить? Я бы сказал, что да. Думаю, Макс финиширует Оливейру в третьем или четвертом раунде»

Реванш Оливейры и Холлоуэя станет главным событием вечера на турнире UFC 326 8 марта. На кону встречи будет стоять пояс BMF. В преддверии поединка Макс выиграл по очкам у Порье, тогда как Чарльз задушил во втором раунде Гамрота.