Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассчитывает, что организация позволит ему выступить на турнире в Белом доме.

Петр Ян globallookpress.com

«UFC — это огромная международная организация, в которой участвуют бойцы со всего мира. Я думаю, что в любом случае это был бы невероятный жест доброй воли, который показал бы, что спорт, в конце концов, вне политики. Сначала выступим в Белом доме. Потом устроим грандиозное мероприятие на Красной площади»

Петр Ян в декабре прошлого года победил Мераба Двалишвили в реванше единогласным решением судей. Таким образом, россиянин вернул себе титул чемпиона в легчайшем весе, спустя 5 лет.

Уже известно, что следующим оппонентом «Беспощадного» вновь станет Мераб Двалишвили, ранее трижды кряду защитивший пояс.