Бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси уверен в досрочной победе над Хамзатом Чимаевым в реванше после поражения по очкам в первом поединке летом прошлого года.

Дрикус Дю Плесси globallookpress.com

«Я бы с удовольствием сразился с ним за титул. Если он перейдет в полутяжелый вес, я верну свой пояс и отправлюсь за ним. Я более техничный боец, чем он. Он был лучше меня в 10% аспектов этого боя.

Он оказался не таким крепким, как я ожидал. В конце боя, когда мы вышли на финальный раунд, думал, что каким-то образом выиграю этот бой, пока не услышал десятисекундный сигнал и не понял, что все кончено.

Но когда я вышел на последний раунд, был на 100 % уверен, что нокаутирую его. И когда я провел тейкдаун, оказался сверху, начал наносить удары, я уже почти был у цели, но было слишком поздно.

Когда я оказался сверху, то почувствовал, как Чимаев выдохнул. Знаю, что могу заставить этого человека сдаться. Нет того, кто смог бы сломить мою волю. Это невозможно», — подытожил Дрикус Дю Плесси.