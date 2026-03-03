Американский блогер Логан Пол напомнил легендарному боксеру Флойду Мейвезеру, экс-чемпиону мира в полусреднем весе, о долге в 1,5 млн долларов.

Флойд Мейвезер и Логан Пол globallookpress.com

«Он заранее продал право на наш бой, используя мое имя и изображение, компании, кажется, в Дубае или где-то на Ближнем Востоке, за 10 миллионов долларов наличными. В итоге мы провели бой в США под эгидой другой компании. Именно та компания организовала бой, но она уже продала наш бой другой компании за 10 миллионов долларов наличными.

Наша сделка была на 15%, он меня обманул. 15% от 10 миллионов — это 1,5 миллиона. Компания, которая заплатила ему 10 миллионов, подала на него в суд. У Мейвезера сейчас куча юридических проблем. Думаю, я никогда не получу эти деньги»

Выставочный бой Флойда Мейвезера и Логана Пола состоялся в июне 2021 года. Поединок продлился 8 раундов, а победитель так и не был объявлен.