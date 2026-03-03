Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг, ныне выступающий в полулегком дивизионе, назвал трех бойцов, с кем хотел бы провести следующий поединок.

Алджамейн Стерлинг globallookpress.com

«Я не знаю, что еще мне остается делать. Если вы хотите, чтобы я дрался с Яиром Родригесом, Жаном Силвой или Юссефом Залалом, я буду с ними драться. Я никогда никому не отказывал. В промоушене сначала предлагали мне соперников, с которыми я хотел драться, а потом давали полную противоположность, потому что хотели, чтобы я проиграл. Такова моя точка зрения»

Стерлинг выиграл предыдущий бой у Брайана Ортеги по очкам в августе 2025 года. До этого он потерпел поражение единогласным решением от Мовсара Евлоева.