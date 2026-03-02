Восходящая звезда британского бокса Конор Бенн 11 апреля проведет поединок против бывшего чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса в рамках новой лиги Даны Уайта Zuffa Boxing.

Конор Бенн globallookpress.com

Возглавит данный турнир противостояние Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова в тяжелом весе. Напомним, что Бенн недавно заключил контракт с боксерским промоушеном Даны Уайта на 15 млн долларов.

В предыдущем поединке в реванше он одолел нокаутом бывшего временного чемпиона WBA в среднем весе Криса Юбенка. При этом в первом бою уступил единогласным решением судей.

Всего в активе Конора 24 выигранных поединка и лишь одно поражение на профессиональном ринге. Сейчас он занимает второе место в рейтингах полусреднего дивизиона по версиям WBC и WBA.