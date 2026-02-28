Алекс Перейра отказался от пояса в полутяжелом весе UFC, оставив его вакантным. Бразилец продолжит карьеру в тяжелом дивизионе.

Алекс Перейра globallookpress.com

Также в промоушене официально анонсировали поединок за титул в категории до 93 кг. Пояс оспорят Иржи Прохазка, бывший чемпион, и Карлос Олберг.

На данный момент бойцы занимают вторую и третью строчки в рейтинге категории. Их противостояние состоится на турнире UFC 327 12 апреля в карде с Джошуа Ваном и Татсуро Таирой.

Перейра, вероятно, подерется в следующем поединке с Сирилом Ганом за временный пояс в тяжелом весе. Бой Алекса с Хамзатом Чимаевым теперь точно не состоится.