Обладатель титула BMF, а также экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй хочет во второй раз подраться против Конора Макгрегора или провести поединок с Исламом Махачевым на турнире в Белом доме.

Макс Холлоуэй globallookpress.com

«Пояс — это, конечно, главная цель, но у меня также есть титул BMF, которым я очень горжусь, и он открывает мне дорогу к множеству по-настоящему интересных боев.

Кроме того, есть некий Конор Макгрегор, который хочет вернуться в октагон. Знаете, я бы соврал, если бы сказал, что не приму этот бой.

Это Конор Макгрегор, и я должен принять этот бой. У нас есть своя история, и было бы здорово провести реванш в Белом доме. Еще один боец, с которым у меня своя история, это Хабиб Нурмагомедов.

Он завершил карьеру, но Ислам Махачев часть той же команды, я бы хотел сразиться и с ним. Думаю, у нас, действительно, отличные перспективы. Впереди нас ждут захватывающие бои», — добавил Макс Холлоуэй.