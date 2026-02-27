Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски сравнил два прошедших поединка против Диего Лопеса, а также раскритиковал стиль бразильца.

Александр Волкановски globallookpress.com

«Мне неловко, потому что я, наверное, худший соперник для этого парня из-за моего интеллекта, работы ног и всего остального, с чем он просто не мог справиться. Ему буквально сказали набраться терпения и использовать джеб, но за этим не стояло никакой реальной стратегии. Когда Лопес говорил о том, как сильно вырос, я смотрел на него и думал, что это не так. Я не хочу сказать ничего плохого, просто ты не показал никаких улучшений. Мне казалось, что в первом бою ты был лучше»

Реванш Лопеса и Волкановски состоялся на UFC 325. Александр победил бразильца единогласным решением судей, как и в первом бою.