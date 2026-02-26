Обладатель титула BMF Макс Холлоуэй высоко оценил шансы Джастина Гейджи в поединке с Илией Топурией за титул UFC в легком дивизионе.

Макс Холлоуэй globallookpress.com

«Знаете, люди, похоже, думают, что после предыдущего боя Джастина Илия легко победит его. Я считаю, что Гейджи нужно драться так же, как в бою против Пэдди.

Нужно сделать так, чтобы все пошло наперекосяк, и спровоцировать драку, потому как люди не привыкли к такому стилю. Думаю, Джастин выставил бой с Пимблеттом так, как хотел, и я его поздравляю с этим»

Гейджи на UFC 324 взял временный титул в легком весе, одолев Пимблетта по очкам. Впереди Джастина ждет поединок за пояс чемпиона с Илией Топурией, который, вероятно, возглавит турнир в Белом доме 14 июня.