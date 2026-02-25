Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис ведет переговоры о поединке против Хьюи Фьюри, двоюродного брата Тайсона Фьюри.
Бой может состояться на одном из ближайших турниров новой лиги Zuffa Boxing, президентом которой является глава UFC Дана Уайт.
Руис в последний раз выходил на ринг в августе 2024 года. Его поединок против Джаррелла Миллера завершился вничью решением большинства. До этого мексиканец шел на серии из двух побед подряд.
Хьюи Фьюри выиграл в семи предыдущих поединках. В последнем из них британский тяжеловес одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над Дэном Гарбером в апреле прошлого года.