Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис ведет переговоры о поединке против Хьюи Фьюри, двоюродного брата Тайсона Фьюри.

Энди Руис globallookpress.com

Бой может состояться на одном из ближайших турниров новой лиги Zuffa Boxing, президентом которой является глава UFC Дана Уайт.

Руис в последний раз выходил на ринг в августе 2024 года. Его поединок против Джаррелла Миллера завершился вничью решением большинства. До этого мексиканец шел на серии из двух побед подряд.

Хьюи Фьюри выиграл в семи предыдущих поединках. В последнем из них британский тяжеловес одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над Дэном Гарбером в апреле прошлого года.