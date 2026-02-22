Глава UFC Дана Уайт раскритиковал Хамзата Чимаева из-за его желания подняться в полутяжелый вес, потому как «Борз» не провел ни единой защиты пояса в дивизионе до 84 кг.

Хамзат Чимаев против Роберта Уиттакера globallookpress.com

«Я бы хотел, чтобы Хамзат защитил свой титул в среднем весе. Да, я бы хотел посмотреть, как он будет защищать титул, прежде чем начнет болтать о том, что хочет сменить весовую категорию.

Ты собираешься переходить в более тяжелую весовую категорию, не проведя ни одной защиты? Я бы предпочел, чтобы Чимаев сначала провел защиту пояса в среднем весе»

Ранее «Борз» не раз высказывался о желании подраться за второй пояс. Накануне появились слухи о титульном поединке Чимаева и Прохазки в полутяжелом весе на турнире UFC 327.