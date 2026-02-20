Британский спортивный промоутер Эдди Хирн подтвердил возвращение экс-чемпиона мира по трем версиям в тяжелом весе Энтони Джошуа в бокс и высказался о бое с Тайсоном Фьюри.

Энтони Джошуа globallookpress.com

«Изначально планировалось, что "Эй-Джей" проведет бой в марте, а в августе сразится с Тайсоном Фьюри. Я думаю, он вернется в конце лета, но физически он еще не готов. Я строю планы, Энтони отдыхает и готовится. Поэтому я рассматриваю варианты, как вернуть его на ринг в июле, но мы узнаем, возможно ли это, только когда он вернется в тренировочный лагерь, что, надеюсь, произойдет в ближайшие пару недель или месяц. Энтони не против боя с Тайсоном Фьюри, но, скорее всего, он состоится в конце года, а может быть, в начале 2027-го»

Джошуа в последний раз выходил на ринг в ноябре. Тогда он нокаутировал в выставочном поединке блогера Джейка Пола.