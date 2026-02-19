Американский боец-средневес Шон Стрикленд отреагировал на возвращение легендарной экс-чемпионки UFC в легчайшем весе Ронды Роузи в поединке с Джиной Карано.

Шон Стрикленд
Шон Стрикленд globallookpress.com

«Ронда Роузи просто размажет ее.  Ронда была олимпийской чемпионкой и многократной чемпионкой мира.  Джина Карано была хороша в те времена, когда женский ММА был в ужасном состоянии.  Он и сейчас не в лучшем положении, но, когда Джина Карано боролась, все было значительно хуже.

Мы просто будем смотреть, как две женщины средних лет дерутся друг с другом.  Меня это не интересует.  Кому какое дело?  Этот бой никому не интересен.  Вообще, женский ММА отстой.  Даже самый хлипкий мужик может побить Аманду Нуньес.  Женщинам лучше задуматься о рождении и воспитании детей«

Накануне промоушен MVP сообщил об организации боя Ронды Роузи и Джины Карано на 16 мая.  Поединок будет показан на платформе Netflix.