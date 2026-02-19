Американский боец-средневес Шон Стрикленд отреагировал на возвращение легендарной экс-чемпионки UFC в легчайшем весе Ронды Роузи в поединке с Джиной Карано.

Шон Стрикленд globallookpress.com

«Ронда Роузи просто размажет ее. Ронда была олимпийской чемпионкой и многократной чемпионкой мира. Джина Карано была хороша в те времена, когда женский ММА был в ужасном состоянии. Он и сейчас не в лучшем положении, но, когда Джина Карано боролась, все было значительно хуже.

Мы просто будем смотреть, как две женщины средних лет дерутся друг с другом. Меня это не интересует. Кому какое дело? Этот бой никому не интересен. Вообще, женский ММА отстой. Даже самый хлипкий мужик может побить Аманду Нуньес. Женщинам лучше задуматься о рождении и воспитании детей«

Накануне промоушен MVP сообщил об организации боя Ронды Роузи и Джины Карано на 16 мая. Поединок будет показан на платформе Netflix.