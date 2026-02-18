Ветеран смешанных единоборств Мэтт Браун рассказал, как спасти тяжелый вес UFC от застоя в сложившейся ситуации.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Мы наблюдали нечто подобное в боксе. Этот вид спорта существует уже очень долго, и он тоже переживает подобные взлеты и падения. Была эпоха Мухаммеда Али, потом интерес к боксу немного угас, затем была эпоха Майка Тайсона, и снова спад. Так было всегда.

Вот в чем дело: чтобы вдохнуть новую жизнь в тяжелый дивизион UFC, нужен всего один человек. Никому особо не важно, кого он победит. Вы упускаете из виду Алекса Перейру.

Его переход в тяжелую весовую категорию оживит дивизион. Поскольку он изначально был в среднем, а теперь переходит в супертяжелый вес в поисках своего третьего титула, он не будет фаворитом даже в бою с кем-то из менее рейтинговых бойцов.

А те же Сирил Ган или Александр Волков довольно сложные соперники для него, даже с Льюисом и Блэйдсом будут проблемы. Но для Перейры есть хорошие бои и хорошие имена, которые могут поднять популярность дивизиона«, — отметил Браун.