Президент WBO Густаво Оливьери анонсировал претендентский поединок в полутяжелом весе между Каллумом Смитом и Дэвидом Морреллом.  Встреча состоится в Ливерпуле 18 апреля.

Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол globallookpress.com

Победитель данного противостояния станет следующим соперником Дмитрия Бивола, бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 79 кг.

На сегодняшний день россиянину принадлежит 3 пояса.  Он чемпион мира по линиям WBO, IBF и WBA.  Предварительно у Бивола на апрель также был анонсирован поединок с Михаэлем Айфертом.

В последний раз россиянин выходил на ринг в феврале прошлого года.  Тогда он одолел по очкам Артура Бетербиева в реванше и объединил все 4 пояса.  В первом бою Дмитрий уступил решением большинства.