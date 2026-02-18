Президент WBO Густаво Оливьери анонсировал претендентский поединок в полутяжелом весе между Каллумом Смитом и Дэвидом Морреллом. Встреча состоится в Ливерпуле 18 апреля.

Дмитрий Бивол globallookpress.com

Победитель данного противостояния станет следующим соперником Дмитрия Бивола, бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 79 кг.

На сегодняшний день россиянину принадлежит 3 пояса. Он чемпион мира по линиям WBO, IBF и WBA. Предварительно у Бивола на апрель также был анонсирован поединок с Михаэлем Айфертом.

В последний раз россиянин выходил на ринг в феврале прошлого года. Тогда он одолел по очкам Артура Бетербиева в реванше и объединил все 4 пояса. В первом бою Дмитрий уступил решением большинства.