Бывший претендент на звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри дал прогноз на третий бой с Александром Усиком.

Александр Усик и Тайсон Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри globallookpress.com

«Я чувствую себя помолодевшим.  Я год не занимался спортом и почти не думал о боксе.  Когда я тренируюсь, я счастлив.  Когда в твоей жизни нет тренировок и ты занимаешься чем-то другим, что не очень хорошо для тебя, ты скучаешь по тренировкам.  Ты тоскуешь по ним.  Мне 37, и я по-прежнему в отличной форме.  Я по-прежнему в расцвете сил.  Мне еще есть, что показать, и впереди меня ждут серьезные бои, в которых я смогу победить.  А если мы снова сразимся с Усиком, то на этот раз я одержу победу решением судей»

Предыдущие два боя между Усиком и Фьюри прошли все 12 раундов и завершились судейскими решениями в пользу украинца.