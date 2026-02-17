Бывший претендент на звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри дал прогноз на третий бой с Александром Усиком.

Александр Усик и Тайсон Фьюри globallookpress.com

«Я чувствую себя помолодевшим. Я год не занимался спортом и почти не думал о боксе. Когда я тренируюсь, я счастлив. Когда в твоей жизни нет тренировок и ты занимаешься чем-то другим, что не очень хорошо для тебя, ты скучаешь по тренировкам. Ты тоскуешь по ним. Мне 37, и я по-прежнему в отличной форме. Я по-прежнему в расцвете сил. Мне еще есть, что показать, и впереди меня ждут серьезные бои, в которых я смогу победить. А если мы снова сразимся с Усиком, то на этот раз я одержу победу решением судей»

Предыдущие два боя между Усиком и Фьюри прошли все 12 раундов и завершились судейскими решениями в пользу украинца.