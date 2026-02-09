Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи согласен в третий раз подраться с Дастином Порье, если тот возобновит профессиональную карьеру.

Дастин Порье globallookpress.com

«Дастин — воин, и я всегда буду его уважать. Если он действительно хочет вернуться, а UFC захочет провести третий бой, я соглашусь. Но я сосредоточен на том, чтобы двигаться вперед, а не назад. У меня есть цели, к которым я стремлюсь»

Ранее Гейджи и Порье дважды дрались друг с другом и обменялись досрочными победами. Дастин завершил свою карьеру после поражения летом прошлого года единогласным решением судей Максу Холлоуэю.

Джастин в январе на турнире UFC 324 одолел по очкам Пэдди Пимблетта, взяв временный титул в легком весе. Впереди его ждет бой за пояс чемпиона с Илией Топурией.