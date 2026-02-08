Спортивный промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа, сообщил, что его клиент проведет очередной поединок против действующего обладателя титула WBO Фабио Уордли.

Даниэль Дюбуа globallookpress.com

«Мы обсуждаем разные вопросы с Фабио и Даниэлем. Чтобы ни случилось, они оба должны драться, оба хотят драться и будут драться»

Дюбуа в последний раз выступал в июле прошлого года. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом в пятом раунде от Александра Усика в реванше, где на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Уордли в предыдущем бою сенсационно победил Джозефа Паркера техническим нокаутом. Фабио взял временный пояс WBO, после чего его повысили до чемпиона мира по данной версии.