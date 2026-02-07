Доминирующий чемпион АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов отклонил от лиги предложение о новом контракте.

Магомедрасул Гасанов globallookpress.com

6 января россиянин провел свой последний поединок в промоушене. В рамках главного события АСА 200 в Москве он одолел единогласным решением судей Альберта «Эйнштейна» Туменова.

Для Гасанова это была седьмая защита титула и 17-й выигранный бой подряд. Еще накануне противостояния с Туменовым Магомедрасул высказался о желании попробовать свои силы в UFC.

В ближайшее время он вместе со своей командой начнет переговоры с американским промоушеном. При этом Гасанов допустил вероятность возвращения в АСА в будущем.