Представители американского промоушена PFL подобрали запасного соперника для чемпиона тяжелого дивизиона Вадима Немкова на случай, если сорвется его поединок против Фрэнсиса Нганну.

Вадим Немков globallookpress.com

Резервный вариант — новичок лиги Пуйя Рахмани, недавно выступавший в российском промоушене АСА. Иранец в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения за 5 поединков в ММА.

7 февраля он подерется на турнире PFL в Дубае с Карлом Уильямсом. В случае победы Рахмани войдет в число следующих претендентов на титул.

В приоритете промоушена организовать поединок Немкова с Нганну. У Фрэнсиса остался еще один бой по контракту с PFL. Ранее камерунец заявил, что готов встретиться с Вадимом в 2026 году.