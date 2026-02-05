Топовый легковес UFC Майкл Чендлер объяснил, почему у временного чемпиона дивизиона Джастина Гейджи мало шансов в бою с обладателем основного титула Илией Топурией.

«Я думаю, что Джастин Гейджи был более техничен в бою с таким же более техничным соперником.

У Пэдди Пимблетта очень непредсказуемый, дерганый, какой-то неуклюжий, странный стиль, из-за которого, как мне кажется, они оба выглядели в очном бою немного небрежнее и хаотичнее, чем обычно.

Если вы посмотрите бои Гейджи против Дастина Порье, против меня или Тони Фергюсона, то увидите, что это были бои двух техничных ударников с очень похожими движениями.

Джастин может показать гораздо более качественный поединок. При этом Илия Топурия, пожалуй, самый талантливый и опасный боец во всем UFC. Так что задача у Гейджи не из легких», — отметил Чендлер.