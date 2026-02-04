Третий номер рейтинга полулегкого веса UFC Лерон Мерфи рассказал, как собирается победить россиянина Мовсара Евлоева в очном поединке в Лондоне 21 марта.

Лерон Мерфи (справа) globallookpress.com

«Мовсар элитный боец.  Если честно, он хорош во всем, но я просто верю, что загоню его в угол.  Ни для кого не секрет, что я собираюсь делать.  Это будет защитная борьба и яростные атаки, вот и все.  Я просто буду давить и заставлю его совершить ошибку.  Я буду стремиться к нокауту от раунда к раунду.  Организаторы знают, что это за бой.  Все понимают, что на кону и с каким бойцом я сражаюсь.  Победитель, несомненно, станет следующим претендентом на титул, все просто»

Мерфи в предыдущем бою нокаутировал в первом раунде Аарона Пико.  Как и Мовсар Евлоев, англичанин не знает поражений в своей карьере.