Третий номер рейтинга полулегкого веса UFC Лерон Мерфи рассказал, как собирается победить россиянина Мовсара Евлоева в очном поединке в Лондоне 21 марта.

Лерон Мерфи (справа) globallookpress.com

«Мовсар элитный боец. Если честно, он хорош во всем, но я просто верю, что загоню его в угол. Ни для кого не секрет, что я собираюсь делать. Это будет защитная борьба и яростные атаки, вот и все. Я просто буду давить и заставлю его совершить ошибку. Я буду стремиться к нокауту от раунда к раунду. Организаторы знают, что это за бой. Все понимают, что на кону и с каким бойцом я сражаюсь. Победитель, несомненно, станет следующим претендентом на титул, все просто»

Мерфи в предыдущем бою нокаутировал в первом раунде Аарона Пико. Как и Мовсар Евлоев, англичанин не знает поражений в своей карьере.