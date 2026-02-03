Авторитетный американский спортивный портал MMAJunkie признал нокаут в бою Маурисио Руффи и Рафаэля Физиева лучшим в январе.

Рафаэль Физиев globallookpress.com

Их поединок в рамках легкого веса состоялся на турнире UFC 325 в минувшие выходные. Руффи проиграл стартовый раунд, однако сумел перевернуть ход противостояния после перерыва.

В одном из разменов бразилец потряс «Атамана» правым хуком, отправив того в нокдаун. Физиев поднялся на ноги, но пропустил еще два удара и снова оказался на настиле.

Далее Маурисио нанес еще несколько добивающих хаммерфистов и судья остановил поединок, присудив бразильцу победу техническим нокаутом.