Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски в главном событии вечера на турнире UFC 325 одолел единогласным решением судей Диего Лопеса в реванше.

Александр Волкановски globallookpress.com

Их первый поединок проходил весной прошлого года. Тогда Волкановски выиграл аналогичным образом. Для Александра это первая удачная защита титула с тех пор, как он во второй раз завоевал его.

Диего подходил к ответному поединку в статусе второго номера рейтинга весовой категории до 66 кг.

После прошлогоднего поражения от Волкановски бразилец нокаутировал своего соотечественника Джина Силву. Всего у Лопеса 3 победы и 2 проигрыша за 5 предыдущих встреч.