Топовый боец легкого веса UFC Арман Царукян раскритиковал временного чемпиона их дивизиона Джастина Гейджи за то, что тот не сумел добить Пэдди Пимблетта в поединке на UFC 324.

Арман Царукян globallookpress.com

«Джастин уже не в лучшей форме, три или четыре года назад он был другим. Теперь он стареет и проиграл недавно пару боев. Гейджи не умеет держать удар. Когда Пэдди слегка задел его, он сразу же зашатался. У него не очень хорошая выносливость. Пэдди был потрясен раз 15 или 20. Джастин не умеет бороться, и, возможно, он просто не хотел его добивать из-за этого. Я не знаю почему он не добил его в партере. У него был с десяток шансов это сделать»

Гейджи на UFC 324 одолел Пимблетта единогласным решением судей, взяв временный титул в легком весе. Для Пэдди это первое поражение в промоушене за 8 боев.