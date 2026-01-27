Сэм Джонсон, тренер бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа, считает, что бой его подопечного с обладателем временного титула WBC Агитом Кабайелом маловероятен.

Даниэль Дюбуа globallookpress.com

«Нам не предлагали этот бой, но мы бы согласились на него, это 100 %. Даниэль с удовольствием подрался бы с Кабайелем в Германии, потому что, давайте посмотрим правде в глаза, Дюбуа в бою с Кабайелем не придется беспокоиться о судейских решениях.

На мой взгляд, бой продлится от шести до восьми раундов. Даниэль Дюбуа с удовольствием сразился бы и с чемпионом WBO в тяжелом весе Фабио Уордли.

Но опять же, Фабио сам распоряжается ситуацией, потому что он чемпион и сам решает, с кем ему драться. Но если что, мы готовы.

Дюбуа сразился бы с ними обоими, но, скорее всего, у нас будет бой с Чжаном Чжилэем. А вообще, посмотрите на послужной список Даниэля. Он один из лучших. Он готов драться с кем угодно», — отметил тренер Дюбуа.