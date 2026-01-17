Обладатель титула UFC в легком весе Илия Топурия рассказал о сроках возвращения в октагон после судебных разбирательств, поделившись об этом в своих соцсетях.

Илия Топурия globallookpress.com

«Возвращение запланировано на апрель-июнь. Подерусь с победителем пары между Джастином Гейджи и Пэдди Пимблеттом»

Топурия завоевал титул в июне прошлого года, нокаутировав Чарльза Оливейру в первом раунде. На тот момент пояс в легком весе был вакантным после ухода Ислама Махачева в полусредний дивизион.

В конце 2025-го Илия заявил, что берет небольшую паузу в своей карьере в связи с судебными разбирательствами со своей бывшей женой. В связи с этим UFC ввел временный титул, за который 25 января подерутся Пимблетт и Гейджи.