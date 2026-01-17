Даниэль Кормье прокомментировал конфликт с Джонсом на шоу ALF Reality и заявил, что он не заинтересован дружить с Джоном.

Даниэль Кормье globallookpress.com

«Мы нелестно отзывались о семьях друг друга. У нас были отвратительные отношения. Я не обязан спускать ему это с рук и быть его другом. Это было бы все равно что сказать: эй, Джон, все, что ты делал, было хорошо.

Но ведь это не так. Так что да, я могу быть приветливым, могу работать с тобой, могу заниматься своими делами, но я не обязан быть твоим другом. Я мужчина. Что есть, то есть. Нет, я не собираюсь с тобой дружить.

Необязательно дружить со всеми подряд, особенно с теми, с кем у тебя были проблемы. Просто занимайся своим делом, я буду заниматься своим, и все будет хорошо. Вы хотите заплатить нам за участие в этом шоу?

Я могу устроить с ним шоу, хочу победить его. Нам не стоит с Джонсом быть друзьями. Нам не нужно вместе выпивать, ужинать и делать все эти безумные вещи.

Необязательно, чтобы у всего в жизни был сказочный финал. Жизнь несправедлива. Но буду ли я каждый раз, встречая Джона Джонса, бросаться на него с кулаками? Нет. Если он поздоровается со мной, я поздороваюсь с ним в ответ, но зачем нам дружить? », — подытожил Кормье.