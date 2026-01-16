Действующий чемпион UFC в категории до 77 кг Ислам Махачев дал согласие на бой с Илией Топурией в полусреднем весе, предложив грузину подняться выше.

Илия Топурия
Илия Топурия globallookpress.com

«У меня был пояс в легком весе.  Там меня никто не побеждал.  Я просто отказался от пояса и перешел в более тяжелую весовую категорию.  Мне неинтересно драться с Топурией в легком весе, смысл?

Если он хочет перейти в более тяжелую весовую категорию ради нашего боя, то пожалуйста.  Он может это сделать, потому что ему нечего терять.  Если он проиграет, то вернется в легкий вес, и на этом все.

Я уже был чемпионом в легком весе и точно не собираюсь возвращаться.  Что касается Топурии, то я повторю: он ничего не потеряет, перейдя в более тяжелую категорию.

При этом Илия еще ничего не доказал в легком весе.  Ему предстоит много работы.  Арман Царукян каждый день вызывает его на бой», — добавил Махачев.