Действующий чемпион UFC в среднем дивизионе Хамзат Чимаев бросил вызов обладателю титула в категории до 93 кг Алексу Перейре, предложив ему встретиться в поединке на турнире в Белом доме в июне, о чем заявил в своих соцсетях.

Хамзат Чимаев globallookpress.com

«Турнир в Белом доме? Погнали, я готов. Алекс, я быстро с тобой разберусь, так что можешь не переживать о результате. Если не боишься, то прими вызов. Бразильские фанаты, хотите увидеть этот поединок? Скажите Перейре, чтобы он согласился на бой»

Чимаев в августе прошлого года одолел единогласным решением судей Дрикуса Дю Плесси и отобрал у него титул UFC в среднем весе.

После того поединка Хамзат не раз высказывался о желании подняться выше и подраться в полутяжелом дивизионе за второй пояс.