Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон вызвал Жоржа Сен-Пьера на борцовский поединок после победы над Люком Рокхольдом на RAF.

Колби Ковингтон globallookpress.com

«Знаете, кого я хочу увидеть следующим своим соперником? В истории полусреднего веса UFC есть только один человек, который превосходит меня по количеству тейкдаунов, и это Жорж Сен-Пьер. Давай, Жорж, выходи на бой против меня в Real American Freestyle, сделаем это. Я поговорю со своими менеджерами, они придут к твоим людям, и мы все сделаем. Все хотят увидеть в этой лиге Жоржа Сен-Пьера»

На минувшем турнире RAF 5 Колби Ковингтон в борцовской схватке со счетом 12:0 одолел экс-чемпиона UFC в среднем весе Люка Рохкольда. Также там выступил Арман Царукян, победивший американского грэпплера Лэнса Палмера 10:0.