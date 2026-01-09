Экс-чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман раскритиковал идею руководства промоушена о 6-7 боях за пояс на турнире в Белом доме.

Камару Усман globallookpress.com

«Люди, которые будут там драться, должны быть лучшими бойцами, но это не значит, что нужно приглашать чемпионов, потому что чемпионы тоже не всегда лучшие артисты.

Прежде всего, мы хотим увидеть бои претендентов. Мы хотим увидеть парней, которые готовы рисковать своей жизнью. Когда ты чемпион, твоя главная цель сохранить титул. Нужно быть умным.

Нужно действовать тактически и стратегически грамотно удерживать свой титул. Чемпионы не выходят на ринг с мыслью отбросить осторожность и бить, как в драке в баре.

Они так не поступают, потому что не это делает их чемпионами. Нужно быть умнее всех остальных. Так что вся эта идея с шестью или семью титульными боями плохая затея», — добавил Усман.