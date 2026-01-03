Спортивный портал MMAJunkie признал победу Александр Волкова над Жаилтоном Алмейдой главным ограблением 2025 года. Их поединок проходил в рамках тяжелого веса на UFC 321 25 октября.

Александр Волков globallookpress.com

Александр выиграл стартовый раунд, но был заметно хуже во втором отрезке. В заключительной пятиминутке Жаилтон больше контролировал соперника на настиле.

Однако россиянин, находясь в позиции на спине, нанес Алмейде в 4 раза больше акцентированных ударов. В итоге со счетом 29-28 дважды и 28-29 Волков победил раздельным решением судей.

У Александра 4 выигрыша и только одно поражение за 5 предыдущих поединков. На данный момент россиянин располагается на второй строчке в рейтинге тяжелого дивизиона UFC.