Спортивный портал BoxingScene признал Теренса Кроуфорда лучшим боксером 2025 года. В минувшие 12 месяцев американец провел один поединок, выйдя в ринг в сентябре против Сауля Альвареса.

Теренс Кроуфорд globallookpress.com

На кону противостояния было звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. На тот момент все 4 титула принадлежали «Канело». Теренс осенью был чемпионом в первом среднем весе по версии WBA.

Ради боя с Альваресом он поднялся сразу на два дивизиона выше. По итогам 12-ти раундов Кроуфорд одержал победу единогласным решением судей и стал первым в современной истории бокса абсолютным чемпионом в трех дивизионах.

После поединка с «Канело» Теренс объявил о завершении профессиональной карьеры. На счету «Бада» 42 выигранных боя и ни единого поражения на ринге.