Комментатор UFC Джо Роган считает, что Алекс Перейра способен стать первым тройным чемпионом в истории UFC, взяв пояс в тяжелом дивизионе.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Сейчас много слухов о том, что Алекс будет драться в тяжелом весе. Много разговоров о том, что он, возможно, даже сразится с Сирилом Ганом. Я не знаю, насколько это правда, я не говорил об этом с Даной Уайтом. Но это не такой уж нелогичный шаг. Сейчас Алекс весит плюс-минус 108 кг. Не сомневайтесь, этот парень может нокаутировать любого из тяжеловесов. Без сомнений. Он бьет сильнее, чем кто-либо из тех, кто там дерется»

Перейра действующий чемпион UFC в полутяжелом весе. Ранее он также был обладателем титула в категории до 84 кг. В последнем поединке Алекс победил техническим нокаутом Магомеда Анкалаева в первом раунде.