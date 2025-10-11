Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра вернется в октагон не раньше июня 2026 года. Напомним, что бразилец получил травму в поединке с Магомедом Анкалаевым на UFC 320.

Алекс Перейра globallookpress.com

Алекс трижды в первом раунде пробил лоу-кик и в итоге сломал стопу. Сам поединок завершился победой бразильца техническим нокаутом за 80 секунд.

Таким образом, «Поатан» отомстил россиянину за поражение в первом бою в марте, когда уступил единогласным решением судей. По окончании турнира UFC 320 Перейра заявил о желании подраться в тяжелом весе.

Своим следующим соперником новый чемпион хочет видеть легендарного Джона Джонса на турнире в Белом доме в июне 2026 года.