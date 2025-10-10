Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье считает, что Алекс Перейра все равно нокаутировал бы Магомеда Анкалаева, даже если у того не было бы травмы.

Магомед Анкалаев против Алекса Перейры globallookpress.com

«Во-первых, у Магомеда Анкалаева действительно была травма ребра. Это не ложь и не оправдание. Я знаю это, потому что перед боем я видел видео, на котором ему делают инъекции в ребро, чтобы помочь ему выйти на бой.

Тем не менее я не знаю, изменился бы результат, если бы он был здоров, учитывая то, как с ним сражался Перейра. Я знаю некоторых людей, которые очень близки с Магомедом Анкалаевым и которые говорили ему не драться.

Он хотел драться. Он хотел выйти на бой и снова победить Перейру, потому что понимал, насколько важно одержать победу над Алексом, а две победы были бы еще более убедительным доказательством того, почему он тот, кто он есть»

Напомним, что Перейра нокаутировал Анкалаева в реванше в первом раунде. Алекс вернул себе титул в полутяжелом весе.