В начале 2025 года в январе Мераб победил Умара Нурмагомедова по очкам, нанеся россиянину первое поражение в профессиональной карьере.

Двалишвили на прошедшем турнире UFC 320 одолел единогласным решением судей Кори Сэндхагена в рамках третьей защиты титула. Чуть ранее грузин выиграл сабмишном у Шона О’Мэлли .

«Я считаю, что Умар Нурмагомедов, пожалуй, единственный боец легчайшего веса, способный составить достойную конкуренцию Мерабу. У остальных просто не получится этого сделать»

Спортивный комментатор Даниэль Кормье рассказал , кто в легчайшем весе UFC отберет титул у действующего чемпиона дивизиона Мераба Двалишвили .

