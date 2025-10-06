Спортивный комментатор Даниэль Кормье рассказал, кто в легчайшем весе UFC отберет титул у действующего чемпиона дивизиона Мераба Двалишвили.
«Я считаю, что Умар Нурмагомедов, пожалуй, единственный боец легчайшего веса, способный составить достойную конкуренцию Мерабу. У остальных просто не получится этого сделать»
Двалишвили на прошедшем турнире UFC 320 одолел единогласным решением судей Кори Сэндхагена в рамках третьей защиты титула. Чуть ранее грузин выиграл сабмишном у Шона О’Мэлли.
В начале 2025 года в январе Мераб победил Умара Нурмагомедова по очкам, нанеся россиянину первое поражение в профессиональной карьере.