Действующий чемпион UFC в среднем дивизионе Хамзат Чимаев согласен подняться в тяжелый вес ради боя с новым обладателем титула в категории до 93 кг Алексом Перейрой, заявив об этом в соцсетях.

Хамзат Чимаев globallookpress.com

«Готов драться с тобой хоть в тяжелом весе. Другого супербоя ты просто не найдешь. Никакого "Шамы" больше не будет. Остановлю любого»

Перейра на минувшем турнире UFC 320 нокаутировал в первом раунде Магомеда Анкалаева, вернув себе титул в полутяжелом дивизионе. По окончании боя Алекс заявил о желании подняться выше.

Бразилец хочет выступить на турнире в Белом доме в следующем году и подраться против бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Джона Джонса.