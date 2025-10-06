Действующий чемпион UFC в среднем дивизионе Хамзат Чимаев согласен подняться в тяжелый вес ради боя с новым обладателем титула в категории до 93 кг Алексом Перейрой, заявив об этом в соцсетях.

Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев globallookpress.com

«Готов драться с тобой хоть в тяжелом весе.  Другого супербоя ты просто не найдешь.  Никакого "Шамы" больше не будет.  Остановлю любого»

Перейра на минувшем турнире UFC 320 нокаутировал в первом раунде Магомеда Анкалаева, вернув себе титул в полутяжелом дивизионе.  По окончании боя Алекс заявил о желании подняться выше.

Бразилец хочет выступить на турнире в Белом доме в следующем году и подраться против бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Джона Джонса.