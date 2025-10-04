Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили не считает Умара Нурмагомедова самым трудным оппонентом в карьере.

Мераб Двалишвили globallookpress.com

«Это был не самый сложный мой бой. Умар Нурмагомедов не самый сложный соперник. Самый сложный бой был, когда я защищал свой пояс в Ring of Combat в Нью-Джерси, в Атлантик-Сити с Рауфеоном Стотсом. Этот парень стал чемпионом Bellator, и это должен был быть мой самый сложный бой в карьере, против него. Дана Уайт приехал специально ради него. Он должен был подписать с ним контракт. Это был мой самый тяжелый бой, но я победил самым простым способом»

Тот бой в июне 2017 года Мераб выиграл нокаутом в первом раунде ударом ногой с разворота в голову на 15-й секунде. После победы UFC заключил контракт с Двалишвили.