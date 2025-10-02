Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин, представлявший на профессиональном ринге Казахстан, может быть включен в Зал славы в 2026 году.

Геннадий Головкин globallookpress.com

Помимо него в список кандидатов на попадание также вошли Вернон Форрест и Стив Коллинз. Далее международная комиссия проведет заседание и отдаст свои голоса за включение в Зал славы кого-либо из трех бойцов.

Напомним, что Головкин завершил профессиональную карьеру в сентябре 2022 года после поражения единогласным решением в трилогии Саулю «Канело» Альваресу.

До этого боец из Казахстана проиграл аналогичным образом и в реванше. А первый его поединок с «Канело» завершился вничью. Всего в активе Геннадия 42 победы, 2 поражения и одна ничья в карьере.