Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли назвал Илию Топурию величайшим бойцом всех времен, заявив, что он лучше Джона Джонса.

Илия Топурия (слева) globallookpress.com

«Илия — величайший боец в своей весовой категории из всех, кто когда-либо ступал на эту землю. Даже лучше Джонса. Его последние три боя: нокаут против Волкановски, нокаут против Макса Холлоуэя, нокаут против Чарльза Оливейры. Он не побеждает этих парней решением судей. Он не валит их на пол и не держит их так, чтобы эти парни не могли подняться. Он их вырубает»

Топурия является чемпионом UFC в легком весе и бывшим обладателем титула в полулегком дивизионе. Также Илия возглавляет рейтинг промоушена вне зависимости от категорий.